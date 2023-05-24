【有片】C朗轟入世界波　創5大紀錄

周三(24日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，巨星C朗轟入1球世界波，協助艾納斯落後2球劣勢之下，以3比2反勝艾沙比，保持爭標希望。呢位38歲葡萄牙國腳罕有以個人突破後，勁射破網，集速度、力量於一身，一舉創造5大紀錄，證明自己寶刀未老。

艾納斯上半場連番受打擊，先有中場路爾斯古斯達禾喺禁區內犯手球，被球證吹罰12碼，古安卡主射入網為艾沙比打開紀錄，呢位阿根廷前鋒之後再入1球，將紀錄改寫為2比0。臨完上半場前，艾納斯靠塔利斯卡建功追至1比2。

換邊之後，艾納斯展開大反擊，由加列比射入扳平2比2，戰至59分鐘，最精彩一幕出戰，C朗憑個人爆發力，擺脫對手2位球員之後，喺禁區邊勁射入網，重現全盛時期入波方式，其實佢上半場亦有1次飛頂中楣，否則唔止入1球。

C朗近4次上陣入3球，創造5大紀錄，首先，佢喺沙特聯已有14球進帳，加上為曼聯入1球，今季累積入15個聯賽入球，連續17季聯賽入球「15+」。

第二，C朗職業生職射入第268個致勝球，刷新個人保持嘅紀錄，第三，C朗首次射入艾沙比大門，累積攻破180支球隊防線，屬於球壇之冠。

此外，C朗球會賽事入波達到715球，各項賽事累積入837球，再次刷新自己保持嘅兩項世界紀錄。

至於艾納斯贏波之後，落後榜首伊蒂哈德3分，餘下2輪聯賽必須贏波，加上伊蒂哈德失分，先至有機會反超前奪冠。