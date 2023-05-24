黃鎮廷拍住杜凱琹闖世乒賽8強　獎牌叫胡

在南非德班舉行的乒乓球世錦賽，香港混雙組合黃鎮廷／杜凱琹表現保持強勢，輕取美國組合3比0，勇闖8強，距離獎牌再近一步。

被視為香港在世錦賽獎牌希望的黃鎮廷及杜凱琹，首圈以3比0輕取意大利組合，繼而以3比2力挫匈牙利成功闖關，而周二面對美國的 Amy Wang/ Nikhil Kumar愈戰愈勇，以11比7、11比6及11比2獲勝，勇闖8強，將與瑞典的Christina Kallberga／Truls Moregard爭逐4強席位，若能順利闖關將肯定「有牌落袋」。

至於黃鎮廷在男單保持水準，以４比１擊敗比利時的Martin Allegro，躋身32強，可惜隊友林兆恆則以3比4不敵尼日利亞的Taiwo Mati，無緣晉級。然而參加三項的杜凱琹，繼日前拍住朱成竹不敵中國的孫穎莎／王曼昱16強止步，以及今日在女單次輪以2比4不敵羅馬尼亞的Adina Diaconu後，可專心在混雙拼搏。

朱成竹則成為港隊在女單的唯一希望，她以4比2力挫南韓的崔孝珠，躋身32強將面對中國的陳幸同，遇上考驗。