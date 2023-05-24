例行公事曼城必輪換　白禮頓乘機博大霧

新鮮出爐英超冠軍曼城，將於周四(25日)凌晨作客白禮頓。「藍月亮」直指3冠王大業，聯賽已奪冠相信會作出一定程度輪換，白禮頓擊敗修咸頓後，最少可以獲歐協聯入場券，但球隊有機會再上一層參加下屆歐霸，主場出擊實同曼城鬥攻，兩軍近8次交手，6次開4球或以上，3.5球大玩得過。（Now 621及611周四凌晨3時直播）

6月3日嘅英足盃決賽硬撼曼聯、同6月10日歐聯決賽鬥國際米蘭，肯定係曼城嚟緊兩場最重要嘅比賽，最後兩場英超變得無關痛癢，哥迪奧拿肯定唔會用殘班兵，尤其挪威神鋒艾寧夏蘭特今季已經打破晒所有入波紀錄，更加唔需要因為要「刷數據」放佢上陣，今場曼城無可避免作出大幅輪換。

不過，曼城陣容星光熠熠，即使只派二線兵，甚至部分青年軍上陣，實力都係英超中上游，而且「藍月亮」踢法剋制白禮頓，近11次對住白禮頓，竟然有10場喺半場領先，加上無任何包袱，可以放心進攻。

白禮頓擊敗修咸頓後，來季肯定可以出戰歐洲賽，係球會創立121年以來首次，而且現時排第6嘅「海鷗」領先第7嘅阿士東維拉3分，兩軍最後一場聯賽會對撼，如果白禮頓今場可以提早喺曼城身上取得1分，更加有機會「升呢」由踢歐協聯變成踢歐霸，以2022年嘅數字計算，兩者獎金係相差1倍，白禮頓今場肯定想辦法搶分，加上「海鷗」同曼城近8次交手，6次開4球或以上，入球大值得跟進。

直播表

周四1:30am 西甲 皇家馬德里Vs華歷簡奴

Now 632

周四1:30am 西甲 維拉利爾Vs卡迪斯

Now 630、631

周四3:00am 英超 白禮頓Vs曼城

Now 621、611

周四3:00am 意大利盃 費倫天拿Vs國際米蘭

有線601、661台、HOY TV 77台

周四4:00am 西甲 貝迪斯Vs基達菲

Now 633

周四4:00am 西甲 愛斯賓奴Vs馬德里體育會

Now 632