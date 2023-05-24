黃達明突請辭　港隊何一鳴：未搵到新教練

香港羽毛球代表伍家朗昨日（23日）於社交網站透露，男單教練黃達明已向港隊請辭，加盟馬來西亞首席球手李梓嘉團隊擔任主教練。香港羽毛球隊主教練何一鳴周三（24日）接受《東網》訪問時指，港隊未請到新教練，但避談男單訓練部署及亞運備戰情況：「謝謝關心，現時還未找到教練。不好意思，因為事出突然，我們只能盡我們所能做到最好，但這些問題我們暫時未能回覆。」

馬來西亞球手李梓嘉團隊昨日（23日）宣布，黃達明已正式加盟擔任主教練，聲明指，「達明教練當務之急是要為李梓嘉製定訓練計劃，協助他取得穩定表現，提升世界排名，並獲得2024巴黎奧運參賽資格。」對於教練突然轉投亞運主要對手敵營，港隊「一哥」伍家朗在社交媒體發文直言還未相信這個事實，「無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。」

世界排名第14的伍家朗將於今晚（24日）出戰馬來西亞大師賽，首圈將面對排名第29的愛爾蘭球手阮日。賽前「家朗」於Instagram限時動態上表示，收到馬來西亞球迷的禮物為他打氣，感到很窩心：「多謝馬來西亞球迷嘅小小心意。你哋嘅熱情總係會帶點窩心畀我。」