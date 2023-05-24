車路士終於有「冠軍」　薪酬總支出第一

車路士今季瘋狂簽入球員，令薪酬總支出大增，根據英國《鏡報》報道，車仔今季球員人工總額達到2.17億鎊(約21億港元)，屬於20支英超球隊之冠，曼聯以2.13億鎊緊隨其後，至於英超冠軍曼城以1.86億鎊排第3位。

車路士上年夏天及今年1月兩個轉會窗，合共豪花6億鎊(58億港元)增兵，陣容人腳龐大，球員薪酬支出亦上升，達到2.17億鎊，比上季多6%，但卻換來慘淡成績，經過3位主帥執教，現時僅排英超12位。

反觀，賓福特今季球員薪酬總支出僅3,354萬鎊(約3.27億港元)，屬於各隊之中最少，卻排緊聯賽榜第9位，踢多1場情況下，分數比車仔多13分，更加凸顯車路士使錢極之無效率。

至於曼聯扣除C朗人工之後，薪酬支出為2.13億鎊，比上季減少10%，但仍遠高於同市宿敵曼城，「藍月亮」人工支出唔算特別多，都可以實現英超3連冠，的確抵玩。

英超亞軍阿仙奴薪酬總支出為1.1億鎊，同熱刺並列第5位，仲少過今季成績嚴重走樣嘅利物浦(1.65億鎊)。

今季英超球會薪酬總支出排名榜(前10位)

1.車路士 2.17億鎊(約21億港元)

2.曼聯 2.13億鎊(約20.7億港元)

3.曼城 1.86億鎊(約18億港元)

4.利物浦 1.65億鎊(約16.1億港元)

5.阿仙奴 1.1億鎊(約10.7億港元)

5.熱刺 1.1億(約10.7億港元)

7.阿士東維拉 9,167萬鎊(約8.9億港元)

8.韋斯咸 8,450萬鎊(約8.2億港元)

9.紐卡素 8,156萬鎊(約7.943億港元)

10.愛華頓 8,154萬鎊(約7.94億港元)