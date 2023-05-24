香港國際場地盃周五展開　港將主場爭牌

「2023 香港國際場地盃」將於5月26至28日假將軍澳香港單車館舉行，港隊精銳盡出派出逾20名選手參賽，與15個國家及地區車手較量，為6月亞錦賽測試實力。

香港國際場地盃為國際單車總會（UCI）一級賽事，今屆賽事吸引了歐、亞、大洋洲15個國家及地區的單車手參賽。其中包括東京奧運銀牌得主、馬來西亞名將阿旺（Mohd Azizulhasni Awang）、及李慧詩前勁敵、南韓車手李惠珍，兩位短途猛將同樣出戰爭先賽及凱林賽，成為賽事焦點。

港隊方面，東京奧運銅牌得主、「牛下女車神」李慧詩雖未有參賽，但港隊總教練沈金康表示團隊近期狀態不錯，昐望年輕隊員能在主場爭取佳績：「大部份隊員剛完成國內的公路及場地全國聯賽，且有不俗成績，狀態很好。今次香港國際場地盃關乎到巴黎奧運積分，是他們爭分的好機會，當中希望在男、女子全能賽及麥迪遜都能取得好成績。」

全運冠軍「小女車神」李思穎近年成績顯著提升，去年尾於全國場地單車錦標賽贏得3面獎牌的她上周於中國公路單車聯賽第2站再勇奪亞軍，今站賽事她將出戰個人追逐賽、全能賽及麥迪遜，力爭獎牌：「難得有機會回到香港主場作賽，希望發揮出應有水平，在自己參加的三個項目都能奪取獎牌，金牌當然最理想吧！」

至於港隊「大師兄」梁峻榮將出戰個人追逐賽、捕捉賽及麥迪遜，他表示：「我會努力踩出最佳水平爭牌，但更希望見到更多港隊新面孔踏上頒獎台。」

「2023 香港國際場地盃」

日期：5月26至28日

比賽時間：

5月26日 上午9時至下午8時30分

5月27日：上午10時至下午7時

5月28日：上午10時至下午7時

門票：單日標準票港幣 50 元、單日優惠票港幣 30 元(年滿 60 歲或以上的高齡人士、殘疾 人士、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士)

購票方法：www.urbtix.hk；另外亦可於單車館購票入場。