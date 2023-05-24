東方孖寶談港隊備戰　黃皓雋：未係時候放鬆！

香港職業足球員協會周三（24日）舉行記者會，宣布將於6月11及22日，在賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行「2023 全民足球挑戰賽」。有份出席記招的孫銘謙與黃皓雋，齊聲表示會盡力維持狀態，力爭打入港隊決選，出戰6月份兩場友賽。

「2023 全民足球挑戰賽」於6月11及22日，在賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行，現接受公眾報名。陳志康、范俊業、唐建文及兩位「最佳青年球員」孫銘謙及黃皓雋等悉數亮相記招，並輪流致詞。「范Sir」及「唐文」悉數稱讚協會的出現，對球員有更大保障，「范Sir」謂：「球員可以搵協會幫手，睇吓可以點去追討權益，令球員未來更加有保障。」

香港隊6月5日開始集訓，備戰下月中的兩場友賽。剛當選「最佳青年球員」的孫銘謙和黃皓雋，同樣獲徵召入初選，他們透露東方現正讓球員放假，但兩人不會鬆懈，會努力保持狀態，希望獲得港隊主教練莊恩安達臣青睞，打入決選，黃皓雋稱：「雖然球隊放緊假，但依家唔係放鬆嘅時候，因為6月中有機會踢國際賽，要隨時做好準備，至於主教練點揀人，就唔到我去控制。」

談到來年「亞洲盃」決賽周，與伊朗，阿聯酋及巴勒斯坦3支西亞國家同組，「孫銘」坦言對手身體質素出色，形容「場場都係硬仗」，但認為連續3場與西亞球隊交鋒，有利港隊備戰：「雖然每場波都好難踢，但正面啲去睇，連續3場波都係對住風格差唔多嘅球隊，可能令我哋容易啲適應，希望到時愈踢愈好。」

身兼香港職業足球員協會聯合召集人的「Cow Sir」稱，希望未來有機會組織元老賽，甚至邀請外國元老隊出賽，增加談論性。對於早前有甲組球隊涉及假波案，「Cow Sir」表示表示「賭波合法化」是其中1個可行的方法，通過改善球員待遇，減少假波案出現的機會。至於「唐文」就笑道，目前會專注發展個人品牌事業，暫時未有從事職業足球教練的計劃。

「2023 全民足球挑戰賽」詳情如下：

比賽組別：35+（男子35歲以上）、公開組（男子及女子）、U18（男子）、U14（男子及女子）、U10（男女子混合）

賽事日期：11/6/2023 及 22/6/2023

比賽地點：將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心

比賽制度：7人賽，無限換人調動

隊伍人數： 每隊最少7人，最多14人

比賽時間： 每場20分鐘，無中場休息

（截止日期為6月4日23:59 香港時間）