哥帥表明留隊：我唔怕面對115項指控

早前曾傳出曼城一旦成為英超、英足盃、歐聯「三冠王」，領隊哥迪奧拿就會「光榮引退」，呢位52歲西班牙名帥終於開腔表效忠，講明下季仍然會繼續執教「藍月亮」，無懼同球會一齊面對115項財務違規指控。

哥迪奧拿話：「現時我冇諗過離開，將來嘅事邊個知，總之我依家冇打算走，想下季繼續留隊，我唔知一旦輸咗呢2場決賽(英足盃、歐聯)會有乜感覺，只知道同球會仲有合約在身，我就要尊重球會。雖然我哋面臨115項指控，但願意一齊去面對，大家唔需要擔心。」哥帥預言下季英超衞冕之後將更加艱難，因為各支對手都會以擊敗曼城為目標。

曼城今年2月被英超賽會起訴財務違規，涉及115條控罪，據悉「藍月亮」於2009至2018年共9年期間，違反多項財務規定，包括未有準確提供財政收入及領隊薪酬等，亦未有遵守財政公平規例，及未有配合英超執法調查等，將面臨扣分，甚至踢出英超等處分，成為曼城下季一大難題。