香港隊　U22初選出爐　下月友賽塔吉克斯坦

為了備戰亞洲足協二十三歲以下亞洲盃2024外圍賽，及杭州亞運會，中國香港足球總會周三（24日）公布31人U22初選名單，並於6月15及19日，與塔吉克斯坦踢兩場友賽。

不少在3月代表港隊U22出戰「魚尾獅盃」的球員，都獲選入是次初選，包括伍瑋謙，葉卓文及趙聡悟。分別效力和富大埔及深水埗的郭縉諾，以及黃靖揚都得到垂青，成為初選名單一份子。

香港U22將於5月31日，在賽馬會香港足球總會訓練中心展開訓練，6月10日與「大港腳」進行練習賽，並預計兩日後離港，在15及19日與塔吉克斯坦進行兩場友賽。

初選名單如下：

門將：盧兆崎 （標準流浪）、龐焯熙、雲天樂（香港 U23）、伍瑋謙 （冠忠南區）

後衛：陳潤潼、黎皚韜、宋紘毅、嚴啟倬 （香港 U23）、甘智健、 曾以行 （傑志）、羅焯熙 （理文）、葉卓文 （晉峰）、梁祐維 （滋賀湖王）、黃靖揚 （深水埗）

中場：何瀧浩、林樂賢、鄧筵霑 （香港 U23）、趙聡悟 （傑志）、 鄭進泓 （理文）、劉君正 （晉峰）

前鋒：柏拔、馬希偉 （東方）、何家智、宏凱志、劉家喬、李樂謙 (香港 U23)、陳傲軒 （冠忠南區）、張廣然、江展民、馬 斐 （傑志）、郭縉諾（和富大埔）