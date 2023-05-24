意大利盃決賽　免費台直播

羅馬中立場將上演意盃王者戰，由費倫天拿硬撼國際米蘭。以波論波，「紫百合」實力同板櫈深度都唔及國米，射手盧卡祖域狀態麻麻，影響攻力，衞冕嘅國米係盃賽專家，決賽場合一定小心為上，2.5球入球細乃最佳選擇。（HOY TV 77、有線661及601台周四凌晨3時直播）

除咗意盃外，費倫天拿上周中喺歐協聯4強次回合，激戰120分鐘淘汰巴素利，殺入決賽，搏到好盡，雖然日前聯賽打和拖連奴1比1之役，收起尼高拉斯干沙利斯等多名主力，不過佢哋板櫈深度遠遜國米，未必咁快回到氣。早前受傷嘅射手盧卡祖域，好番後狀態麻麻，今個月只係入得1球咁大把，明顯未撻着，今仗唔敢輕舉妄動。

另一邊廂，上屆盟主國際米蘭連續兩屆殺入意盃決賽之餘，上周亦擊退AC米蘭進身歐聯決賽，連同早前奪得意超盃，絕對係盃賽專家。國米傷疲盡起，單係前鋒就有拿達路馬天尼斯、迪斯高、盧卡古同祖亞昆哥利亞任君選擇，不過主帥施蒙尼恩沙基深明打盃賽必須以穩為先，除咗今屆6仗歐聯淘汰賽有5仗冇失波外，今屆4仗意盃法定時間全開2球或以下，預計今仗一樣先求穩陣，2.5球入球細不容錯過。