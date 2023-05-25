白禮頓超級金球逼和曼城　首度進軍歐洲賽

周四(25日)凌晨英超賽事，白禮頓主場1比1逼和盟主曼城，終止對方聯賽11連勝走勢，呢1分亦鎖定白禮頓史上最高嘅第6名位置，來季會歷史性出戰歐霸盃賽事。白禮頓今場演出壓倒曼城，19歲新星安斯素更30碼外轟入世界波，獲譽為英超全季金球之一，睇到球迷拍爛手掌。

曼城雖然已經奪冠，但今場照派艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼等主力上陣，白禮頓亦需要1分鎖定歐霸盃資格，兩隊快上快落製造唔少攻門。25分鐘艾寧夏蘭特突破防線，唔貪攻交畀看人看管嘅菲爾科頓射入；白禮頓之後有唔少攻門，包括三笘薰入波慘食詐胡。

全場有18次攻門嘅白禮頓，38分鐘拎到精彩入波，巴拉圭19歲新星安斯素中場攞波後，推前兩步即離門30碼炮彈式轟入死角，坐龍門後面嘅曼城球迷都不禁為佢鼓掌。曼城尾段亦有艾寧夏蘭特入波被判犯規在先，最終兩隊踢成1比1平手。

喺只剩1輪聯賽下，白禮頓領先第7位嘅阿士東維拉4分，成功鎖定歐霸盃資格，亦係白禮頓創會121年來首度進軍歐洲賽，完場後球會主場亦奏起歐霸盃音樂，領隊迪薩比賽後表示：「面對曼城總係難踢，但我哋踢得好好，值得拎到呢1分，值得出戰歐霸盃。」

至於安斯素今場嘅世界波，被譽為今季英超全年金球熱門之一，前英格蘭國腳列納大讚：「呢球係C朗級數射門，好神奇嘅射門，我好耐未喺英超睇過咁精彩嘅入波，龍門飛盡都差5碼，頂尖嘅技術！」安斯素今季只踢過6次正選，但已經入咗4球，白禮頓又出一個明日之星。