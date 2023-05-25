英格蘭點兵仲有馬古尼　修夫基暗示最後機會

英格蘭周三(24日)公布最新一期大軍名單，準備6月份對馬爾他同北馬其頓2場歐國盃外圍賽，今次點兵冇乜太大意外，史達寧落選成為焦點之一，不過球迷更加不滿哈利馬古尼同加雲菲臘斯嘅入選，修夫基亦暗示今次上榜，可能係兩人嘅「最後機會」，獲重召嘅白禮頓中堅李維士鄧克有望把握機會上位。

曼聯嘅哈利馬古尼同曼城嘅加雲菲臘斯，今季大部份時間坐冷板，合共只係踢過863分鐘聯賽，但就踢走湯姆利、積及藍斯、基比斯韋特等新星，修夫基解釋：「佢哋都係英格蘭重要球員，喺歐洲賽同國際賽有豐富經驗，不過依家嘅情況(上陣機會少)唔可能永遠維持，我哋有馬克古希、李維士鄧克同泰朗明斯等等踢得好，但冇太多大賽經驗嘅球員上緊位，目的係要增加更多競爭。」

水晶宮中場伊比爾治伊斯係大軍唯一未有喼帽球員，哥林威爾遜、李維士鄧克等亦獲重召，至於車路士前鋒史達寧落選，修夫基就表明未來仍有佢嘅席位：「我幾個星期前同佢傾過，佢覺得自己狀態唔好，體能力有問題而且亦有傷患，但我會支持佢反彈，再次證明自己能力。」