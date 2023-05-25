港會7人足球賽　3支港超球隊隊長：力爭表現

第21屆香港足球會Citi七人足球賽主賽事和名人賽舉行在即，一眾參賽球隊隊長於周四（25日），率先抵達中環歌賦街會見傳媒並接受採訪，當中包括3支香港球隊代表艾里奧、陳曉鋒及林樂賢。

今次記者招待會相對簡單，連同5支英超球隊在內的15隊隊長，先進行大合照，之後再與嘉賓踢毽「輕抒腳頭」，歷時半小時便圓滿結束，而3支香港球隊代表在活動後分別接受訪問，各自談及今次7人賽的目標。

傑志後衞艾里奧（Helio）在2009年曾隨公民出戰港會7人賽，相隔多年後再參與這項賽事，他直言十分期待：「7人賽同11人好唔同，攰好多仲要一日踢幾場，另外少人踢，球場空位多咗，要踢得更有組織性，相信一定會好有趣；但我哋今個星期好努力訓練，有信心成為冠軍。」Helio又指自己已準備好再為港隊上陣，希望可以透過今次賽事保持狀態，好好備戰下月的友賽。

和富大埔中場陳曉鋒則首次參與港會7人賽，他表示會抱着學習心態參賽：「始終有好多國際球隊，雖然出青年軍，但當地訓練質素一定比香港高，係一個吸收經驗嘅機會；成績上當然想打入盃賽，踢得一場得一場啦，盡力啦！」「肥頭」透露大埔今次賽事會派出部分常規主力，當中包括當獲選為最佳11人的中堅加比爾，相信對防守上有一定幫助。

香港U22足球代表隊陣容相對年輕，加上以全華班出戰，但中場林樂賢（Jerry）卻表示不太擔心：「細個都成日對唔同國家嘅球隊，甚至係一啲英超青年隊，所以我覺得唔大分別，都有信心拎到分數或者贏波；同埋今次7人賽講究體力，相信我哋都有一定優勢。」

今屆比賽會於5月26至28日，1連3日在香港足球會足球場展開，賽事共吸引26支隊伍參與，當中16支球隊參與主賽。身處A組的和富大埔會遇上阿士東維拉、格拉斯哥流浪及友誼聯賽選手隊，B組的傑志則與富咸、澳科鄒北記及新加坡足球會交手，香港U22足球代表隊則被抽入D組，同組有白禮頓、昆士柏流浪及新加坡木球會。