港超聯　費查膺「2月最有價值球員」

「2022／23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「2月最有價值球員」由港會門將費查奪得，這也是獎項成立以來，首度由港會球員當選。

港會在2月共踢了4場賽事，其中2月5日第10周主場對晉峰一役更為費查代表作。當日補時階段，費查藉角球機會棄關在對方禁區內尋找機會，最後乘對手解圍不遠，於小禁區倒掛射入世界波，替一度落後的港會追成1比1平手，成為9屆港超以來首位取得入球的門將。

2月其餘3仗，港會作客理文僅負1比2、主場2比0力挫深水埗，以及0比3不敵傑志，聯賽累積分數超過20分，乃港會近50年來於頂級聯賽最高積分。費查在對深水埗之戰高飛低撲力保不失，賽後更獲港隊教練團選為該仗「Player Of The Match」，累計全季共5次當選。

現年31歲的費查來自英格蘭南部，其正職是一間海外物業投資顧問公司的行政總裁。對於首次獲得「中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，費查表示：「我認為不只是我，對港會所有人來說，今季確實是偉大的球季！球隊在聯賽所得的分數，是半世紀以來最多！這絕對值得大家慶祝！」

展望來季，費查有信心會做得更好：「球隊非常團結，我們都希望來季繼續進步，尤其在港會這個非常好氣氛的主場比賽。我們有好球員，也有具潛質的後起之秀，希望來季能夠繼續製造驚喜。」費查在「中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」獲得的分數，已帶入「2022-23香港足球明星選舉」，最終他入圍「最佳門將」最後3強，以及當選「最受球迷歡迎球星」。