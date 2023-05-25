曼聯名宿約基訪港：想爭冠要買哈利卡尼！

港會7人足球賽周五（26日）將於港會足球場上演，港會周四（25日）特意邀請曼聯名宿約基前來「造勢」，而約基在下機後即抽空與一眾傳媒見面，並大談波經，可謂相當難得。據悉約基為今晚7人賽晚宴的演講嘉賓，但比賽期間將不會到場。

約基屬於曼聯傳奇球星，當年於高爾組成的「黑雙煞」令對手聞風喪膽，更曾於1999年協助紅魔鬼贏得歐聯、英超及英足盃，創下「三冠王」成就。約基向記者透露自己已來港多次，對這個地方印象不俗：「大約來港6至7次，而第一次則在1991年跟隨阿士東維拉前來，今次來到主要是享受，香港屬於世界上其中一個最具標誌性城市，夜景十分美麗，食物亦相當美味。」

曼聯在坦哈格執教後首季表現不俗，捧走英聯盃之餘，更成功殺入英足盃決賽，有望成為「雙冠王」，約基亦對球隊今季表現感到滿意：「如果英足盃決賽可以擊敗曼城，以及取得來屆歐聯席位的話，絕對是成功的一季。不過球隊在聯賽暫時輸了9場，假如球隊想收窄與前列分子的差距，下季絕對不能再輸太多比賽。」約基又提到曼聯想在兩年內重奪英超或者歐聯冠軍的話，或需在前線簽入新球員：「哈利卡尼絕對是最佳人選，因為他取得多次英超神射手，可以在英超賽場提供穩定入球量。」