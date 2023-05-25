比堤：紅魔迎車仔 1分夠返歐聯

由於曼聯經已取得英聯盃冠軍，加上英足盃亦成功殺入決賽，如今只要在聯賽多取1分，就可以鎖定前4位置完成今季賽事=, 並出線下屆歐聯，我認為對首季執掌球隊的坦哈格來說，這絕對是一個相當好的成績。

曼聯擁有光輝歷史，要求向來很高，當然今季也不例外，不過他們正走向正確的道路，很久也沒有令我留下這個印象了。雖然他們還有很多地方需要作出改善，但這位荷蘭教頭擁有一個相當好的班底，去更建立一支更出色的球隊。

不過，他們首先要做的事情，就是於聯賽多取1分，才能夠鎖定來季歐聯參賽資格。縱使作客表現出現問題，但上場他們總算成功作客擊敗了般尼茅夫，而卡斯米路、基斯甸艾歷臣及般奴費南迪斯於中場的經驗亦舉足輕重。

這個鐵三角今季表現出色，不但攻入重要入球，還交出多個助攻，亦能夠抵住壓力。毫無疑問，坦哈格帶領的紅魔，只要他們幾位球員健康的話，實力也會更上一層樓。

至於車路士方面，唯一的推動力是他們會嘗試擊敗前6球隊，以終結今季表現差勁的賽季，但問題是，他們今季暫時還未曾擊敗過前6位的球隊呢！

我預期門將阿列沙巴拿加今仗將會疲於奔命，而堤亞高施華的組織能力對保持不變的防線將會十分重要。

前線進攻方面，他們陣中雖然擁有不少天才年輕球員坐鎮，但他們的表現缺乏流暢度。然而，我樂於看到夏維斯及梅迪歷今仗可以得到更多上陣時間，如果成真的話，他們有能力為曼聯後防帶來威脅。

最終，我認為今仗雙方會打成平手，兩軍亦會為這個賽果而感到滿意。