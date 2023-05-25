白禮頓奇迹製造者　有錢都搶唔走！

白禮頓被譽為英超神奇球隊，自2017年升上英超後，表現一直穩步上揚，踢出「好睇又好食」嘅進攻足球，就算不斷被列強「拆骨」，成績一樣冇受影響。白禮頓成功嘅真正靈魂，其實係班主Tony Bloom，呢位博彩公司老闆有自己龐大嘅全球球員資料同球探系統，為白禮頓提供源源不絕嘅平價好球員。

白禮頓嘅「低買高賣」政策非常成功，近年高價賣走賓韋特、古古列拿、丹般恩、比蘇馬、李安度杜沙特等球星，但成績未受影響，好似三笘薰、摩西斯卡些度、阿歷斯麥亞里士打、艾雲費格遜、佩華斯艾斯杜比倫同最新上位嘅安斯素，好多都係喺南美洲或二線聯賽入面吸納。

據《The Athletic》報道，白禮頓買人嘅眼光，有賴班主Tony Bloom旗下嘅數據公司Starlizard，入面有齊全球各地球員嘅詳細資料，而且仲有一個「交通燈機制」為引援評級，綠色代表球員係完美符合球隊需要、黃色代表接近需要、紅色就係尚待觀察，精密分析確保唔會「買錯人」。最重要嘅係，球員同領隊都有機會畀其他球會硬撬，但班主間公司都幾難搶得走！

白禮頓鎖定歐霸資格後，Tony Bloom表示：「我哋下季可以應付各項賽事，就算有主力離隊都冇問題，足球就係咁樣，只要價錢合適就可以交易。」據報白禮頓已預計摩西斯卡些度同阿歷斯麥亞里士打將高價轉會，佢哋1月已由羅沙里奧中央簽入18歲中場保拿洛迪，以及瑞典19歲中場艾耶利，被睇好可以喺下季彈起。