曼聯求穩「細」在必行

英超「紅藍大戰」曼聯主場對車路士，「紅魔鬼」曼聯喺奧脫福球場發揮穩定，聯賽主場4連勝兼不失球，但往往只係小勝，加上今仗和波都可以穩奪前4位，參加下屆歐聯，預料會穩陣行先。至於車路士演出持續低迷，餘下賽事對佢哋而言只屬例行公事，戰意成疑之下，難有作為。考慮到曼聯近5場英超總入球全開2球或以下，首選中位數2.5球嘅入球細。（Now 621及611周五凌晨3時直播）

曼聯領先第5位利物浦3分，由於對方只剩下一場聯賽，所以紅魔鬼餘下兩場只需攞1分，就夠分穩佔前4位，奪取下屆歐聯入場券，今仗並冇必要搏到盡，和波已經達標。事實上，曼聯仲有一項重要任務在身，就係6月3日英足盃決賽對曼城，領隊坦哈格應該會要求球員剩餘兩仗避免受傷，以免影響爭標。此外，射手拉舒福特雖然復操，但狀態肯定唔夠，球隊近兩仗對狼隊、般尼茅夫，只係分別小勝2比0及1比0，預料今仗就算贏波，都係小勝居多，入球細比主W更抵玩。

另邊廂，「藍戰士」車路士今季陣容變動太大，表現雜亂無章，遇上強隊固然捱打，即使面對諾定咸森林等下游球隊，亦佔唔到甜頭。看守領隊林柏特只屬過度性人物，盛傳下季將由普捷天奴接手，唔少球員面臨被棄用，前途不明，難免出現等收咧心態，上仗面對副選應戰嘅曼城，都輸0比1，今仗遇上要搶分嘅曼聯，更難入波。