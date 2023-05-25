39歲小白宣布離開日職　強調未掛靴

神戶勝利船周四(25日)官方宣布，39歲西班牙巨星「小白」恩尼斯達即將離隊，結束6年日職生涯，7月1日日職對北海道札幌岡薩多將是其告別戰。

恩尼斯達一直係勝利船生招牌，上陣133場入26球25助攻，期間贏過天皇盃同日本超級盃，以及打入亞冠盃4強，但就一直同日職冠軍無緣，反而今季退居後備，上陣時間大減，球隊成績卻突飛猛進，現時高踞榜首，如果小白唔離隊，季尾好大機會贏得生涯首個日職冠軍，但佢唔打算躺贏。

小白在記者會講離隊感受，仲一時感觸落淚，佢話：「老實講，我有諗過就此掛靴，不過事情並唔係你想咁發展，而且我內心亦希望繼續比賽，我同平日一樣努力操練，不過我覺得再唔係教練嘅首選，同球會傾過之後，係時候離開，不過我唔會就咁掛靴，我會繼續比賽。」

日媒報道，恩尼斯達年薪為2000萬歐元(約1.68億港元)，新冠疫情期間減薪670萬歐元，其轉會身價高峰期2012年高達7000萬歐元，現時身價減至120萬歐元。