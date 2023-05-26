曼聯炒車鎖定歐聯席位　安東尼瞓擔架離場

英超歐聯資格大局已定，曼聯周五(26日)凌晨主場4比1大炒車路士，喺煞科戰前鎖定聯賽前4位置，闊別1年後重返歐聯戰場。不過，曼聯今仗亦付出代價，巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯上半場足踝受傷，要由擔架抬離場，好可能會缺席下星期嘅英足盃決賽。

曼聯今場需要1分確保歐聯席位，6分鐘即由卡斯米路頭槌先開紀錄，車路士之後亦有唔少攻勢，但把握力仍舊差勁。曼聯29分鐘有安東尼被踢傷，懷疑足踝受創表情相當痛苦，軍醫治理後最後用擔架抬走。曼聯完半場前由安東尼馬迪爾接應查頓辛祖傳送，龍門口輕鬆射入。

換邊後雙方繼續對攻，73分鐘般奴費南迪斯被韋斯利科芬拿禁區內勾跌，佢親自操刀12碼射成3比0，韋斯利科芬拿5分鐘後再有「自殺式」橫傳被截，拉舒福特不負所託攻入第4球，車路士完場前1分鐘由祖奧菲歷斯破蛋，曼聯仍然大勝4比1完成任務。

曼聯領隊坦哈格賽後表示：「雲格曾講過入前4好似捧盃，喺英超的確如此，因為英超太過艱難。曼聯係屬於歐聯，喺英超面對咁多競爭係唔容易，所以落實前4位置非常重要。曼聯仍然未去到我哋期望嘅位置，但重返歐聯絕對係非常重要嘅一步。」

對於安東尼受傷，坦哈格表示情況唔樂觀：「我唔知佢實際情況，大家都睇住佢點樣出場，我可以話你知個傷勢係嚴重，但我哋至少要等24個鐘頭，之後可能會知道更多。」曼聯喺周日(28日)英超煞科戰主場對富咸，下周六(3日)就會喺英足盃決賽大戰曼城。