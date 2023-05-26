解構歐洲賽形勢　英超煞科3雄搶最後1席

英超嚟緊星期日(28日)煞科，爭崩頭嘅歐洲賽席位亦只剩低少少懸念，歐聯4隊同歐霸盃2隊都塵埃落定，最後1張歐協聯入場券會由熱刺、阿士東維拉同賓福特3隊競逐。不過，英超下季仍有機會有8隊出戰歐洲賽，視乎韋斯咸可唔可以稱霸歐協聯。

根據英超嘅歐洲賽名額分配，一般情況下係聯賽前4名直入歐聯分組賽(曼城、阿仙奴、紐卡素、曼聯)，聯賽第5名(利物浦)同英足盃冠軍(曼城/曼聯)就踢歐霸盃，但由於英足盃冠軍已經鎖定歐聯席位，所以名額會讓畀聯賽第6名(白禮頓)。

至於歐協聯資格原本屬於英聯盃冠軍(曼聯)，同樣道理喺曼聯已入前4之下，名額會順延畀聯賽第7位，呢個席位目前由阿士東維拉(58分)佔據，但只係比熱刺(57分)同賓福特(56分)多1分同2分，3隊將會喺煞科日爭奪第7位。

除咗「正常」嘅7個歐洲賽席位，英超下季有機會有第8隊參賽，依家喺英超排14位嘅韋斯咸，如果喺歐協聯決賽贏費倫天拿捧盃，就可以歐協聯冠軍身份直入歐霸盃分組賽。至於曼城若果贏得歐聯冠軍，喺聯賽嘅歐洲賽席位係唔可以轉讓畀其他球隊。

英超下季歐洲賽資格

歐聯：曼城、阿仙奴、紐卡素、曼聯

歐霸盃：利物浦、白禮頓、*韋斯咸(若奪歐協聯冠軍)

歐協聯：維拉/熱刺/賓福特