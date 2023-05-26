黃鎮廷杜凱琹不敵世一　世錦賽摘混雙銅牌

香港首席混雙組合黃鎮廷與杜凱琹，周五凌晨在南非舉行的世界乒乓球錦標賽混雙準決賽，與頭號種子中國的王楚欽及孫穎莎激戰五局後落敗，無緣決賽，在不設季軍戰的情況下為港奪得一面銅牌。

黃鎮廷與杜凱琹今仗開局已採取主動，更先拿下首局，並一度以局數2比1領先，惟世界第一的王楚欽與孫穎莎於第4局改變戰術，兼取得主動優勢，最終雙方激戰了49分鐘，「黃杜配」以11比9、7比11、12比10、5比11、8比11落敗，4強止步，繼上屆之後再獲銅牌。

至於王楚欽與孫穎莎將與決賽面對日本的張本智和與早田希娜，上演「中日對決」，張本組合是以3比1擊敗另一對中國組合林詩棟及蒯曼晉級。張本智和賽後坦言:「兩年前我們在世錦賽獲得銀牌，今次我們的目標只是金牌。」

至於其他項目方面，埃及的艾沙（Omar Assar）在男單表現搶鏡，以4比0淘汰躋身８強，為埃及寫下歷史，成為該國首位闖入世乒賽8強的球手，同時也是非洲區的第二人，然而他下仗將面對衞冕世界冠軍的樊振東，恐怕難再晉級，在男單的8強席位中，中國佔去5席。女單方面，東京奧運金牌得主陳夢以4比2力挫日本的木原美悠，躋身8強後將面對日本名將伊藤美誠，成為焦點。