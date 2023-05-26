「四眼Cue后」學打網球！吳安儀透露打職業仲有機會

中國香港網球總會周五（26日）於九龍仔公園香港網總網球中心，舉行「香港網球明日之星計劃 2023」啟動禮。有份出席活動的「四眼Cue后」吳安儀，下周起赴泰國出戰兩站賽事，力爭重奪參加職業賽的機會，她又形容過往出戰職業賽令其收獲滿滿。

吳安儀聯同兩位前香港網球代表張玲和陳詠悠，以及藝人梁業（肥仔）等人齊齊現身啟動禮，他們首先輪流分享感受，其後「安儀」及「肥仔」接受張玲及陳詠悠指導後，與兩位小朋友切磋球技，最終啟動禮在一眾嘉賓拍大合照下圓滿結束。

「安儀」早前於英國公開賽8強不敵白雨露，使她錯過直接取得參加男子職業球賽的外卡資格。她透露接下來會到泰國出戰兩站賽事，只要其中1項比賽進軍決賽，就能繼續參與男子職業賽，「安儀」坦言過程中會面對不少困難，但表示已有兩手準備，即使未能參加男子職業賽，亦會把握這段時間回復狀態：「就算未能出戰職業賽，也會繼續參加女子排名賽，以及業餘級別世錦賽等，行程依然非常緊密。雖然外界可能覺得比賽級別較以往有所下降，但我會利用這段時間作調整。」

總結過去參與男子職業賽的經驗，「安儀」稱即使戰績未算非常突出，但仍獲益良多：「起初與職業選手交手時，已明白到將會面臨不少挑戰，但如果不肯跳出舒適圈，那麼就算不斷勝出也未必有有太大進步，所以我更希望挑戰更高水平的比賽，令自己得着更多。」

約3年前宣布退役的張玲，有機會帶隊出戰今年亞運，笑言如今只能在場邊觀看隊員作賽，較球員時期更緊張：「現在換個身份幫助球隊，比以往承擔更多責任，以前作為球手，只需要專注自己，但現在要顧及全隊，盼望能妥善照顧所有球員。」至於剛成為「新手媽媽」的陳詠悠，稱照顧小朋友殊不簡單，但眼看小孩不斷成長，便感到非常滿足。網總會長莫君逸則指，會嘗試邀請頂級球手參與10月舉行的香港網球公開賽。

「香港網球明日之星計劃」於1992年起推出，為5至12歲的初學者提供訓練。這個計劃在今年全面復常，會舉辦3場「潛能挑戰日」及3個階段的系統訓練，最後會舉行「精英網球賽」，向一眾學員提供比賽經驗。