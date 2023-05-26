法網籤表出爐　艾卡華斯祖高域爭決賽有你冇我

周日（28日)開打的法國網球公開賽籤表出爐，世界「一哥」艾卡華斯與塞爾維亞球王祖高域有機會在4強碰頭，兩大奪標熱門爭逐決賽席位只能留一個。

西班牙小天王艾卡華斯在今個泥地賽贏袋走3項錦標，氣勢凌人，以頭號種子出戰法網的他首圈遇上外圍賽出線者，相信對他無難度，然而他有機會在第4圈碰頭英國的諾亞，8強更有可能遇上希臘名將西西帕斯。

不過，艾卡華斯想首嚐這項泥地大滿貫，爭標路上最大阻礙應該是兩屆盟主祖高域，隨着「泥地王」拿度的退賽，對祖高域在巴黎爭取破紀錄的23項大滿貫冠軍甚為有利，而祖高域與艾卡華斯同屬半區，他有機會8強遇上俄羅斯的魯列夫，兩位奪標熱門則可能於4強爭逐，過去艾卡華斯與祖高域的往績為稍為落後，碰頭4次僅贏1次，就是在去年馬德里大師賽準決賽險勝2比1。

至於下半區就以剛贏羅馬大師賽的俄羅斯名將麥維迪夫為最大焦點，首圈面對外圍賽出線者，並且有機會在8強遇上兩屆躋身４強的德國名將施華列夫，而值得留意是上年獲亞軍的魯迪與麥維迪夫同賽區，並有機會於4強對戰。

此外，中國18歲小將商竣程在男單外圍賽與阿根廷的奧利沃激戰三盤，最終成功闖關，迎來個人生涯首個成年組法網正賽資格，這也是他繼今年澳網後，生涯第二次躋身大滿貫正賽，而他連同藉排名直接入圍的吳易昺及張之臻，令中國男網共有三人亮相法網正賽，成為歷史首次。

至於女單方面，「一姐」施華德爭取衞冕之餘，並力爭繼細威及軒寧之後，成為擁有三個法網錦標的女將，她在泥地賽季保持16勝的紀錄，但近期受到右大腿的傷患影響力，據悉傷情不算嚴重。2號種子白羅斯的莎芭蘭嘉及溫網盟主哈薩克的拿芭堅娜將成為最大攔路虎。