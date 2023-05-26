施洛宣布留飛燕諾　熱刺轉斟第N號目標

熱刺喺3月底將干地炒魷後，差唔多2個月都未搵到新帥上任，盛傳最有機會加盟嘅荷蘭教練施洛，周四(25日)同飛燕諾高層會議後，正式宣布會繼續留效。熱刺繼羅渣士、普捷天奴、拿高斯文、高柏尼、沙比阿朗素、安歷基、迪薩比等人後再食檸檬，據報依家會轉去第N號目標──些路迪領隊普斯迪高路。

啱啱帶領飛燕諾贏荷甲冠軍嘅施洛，據報係熱刺嘅頭號獵物，主席利維更暗示想佢為熱刺帶嚟進攻足球，不過施洛周四同飛燕諾會面後宣布：「我聽到好多關於我轉會嘅傳聞，雖然好感激其他球會嘅欣賞，但我更希望留喺飛燕諾繼續工作，我喺會議入面冇傾過任何轉會話題，反而係傾續約。」

熱刺請新帥頻頻碰壁，據報依家目標係些路迪嘅澳洲領隊普斯迪高路，前熱刺球星維加就講出殘酷現實：「熱刺高層低估咗呢個球圈，足球世界好細，好多領隊都會交流工作經驗，話你知99%人對熱刺都有相同意見，熱刺決策者嘅態度呢隊沒好唔穩定，任何領隊都唔可以建立一支團結球隊。」