主場出擊遇弱旅　圖庫曼Ｗ捧得過

周六(27日)早上阿甲聯賽，圖庫曼體育會主場迎戰沙蘭迪兵工廠。圖庫曼體育會成績低落，不過唔係想像中咁差，排名低只因太多和波，隨時可以贏波反彈，今場贏波機會嚟喇，因為沙蘭迪兵工廠成績更差，作客已經5連敗，今場再輸好正常，圖庫曼體育會主勝熱得有道理。（無綫myTV SUPER周六早上8時30分直播）

圖庫曼體育會現時排聯賽25位，睇番佢哋成績差原因係勝出率太低，今季17場聯賽僅得2勝，但其實當中有9場和波，輸波只有6場，可以睇得出，只要放膽進攻，隨時有權贏波反彈。佢哋咁難贏波，主W賠率居然熱到只有1.56倍，似乎唔抵博，但睇番今場對手，大家就明白點解主W咁熱。

沙蘭迪兵工廠現時喺阿甲排27位，比圖庫曼體育會仲要低兩位，佢哋17場聯賽輸11場，係阿甲輸波最多球隊，而且作客成績特別差，作客9仗7負成績墊底，包括近期作客5連敗，而且5場敗仗全部半場落後，前線仍然依賴35歲老將路爾斯利爾入波，攻力疲弱，換句話講，沙蘭迪兵工廠作客輸波機會非常高，如果半場失守更難以翻身，因此主勝可以放心捧場。

直播表

周六2:45am 意甲 森多利亞Vs薩斯索羅

Now 638

周六5:00am 世青盃 阿根廷U20Vs新西蘭U20

FIFA+

周六8:30am 阿甲 圖庫曼體育會Vs沙蘭迪兵工廠

無綫myTV Super