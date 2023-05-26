主場出擊遇弱旅 圖庫曼Ｗ捧得過
2023年05月26日 16:01
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圖庫曼體育會(左)有望反彈。(Getty Images)
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周六(27日)早上阿甲聯賽，圖庫曼體育會主場迎戰沙蘭迪兵工廠。圖庫曼體育會成績低落，不過唔係想像中咁差，排名低只因太多和波，隨時可以贏波反彈，今場贏波機會嚟喇，因為沙蘭迪兵工廠成績更差，作客已經5連敗，今場再輸好正常，圖庫曼體育會主勝熱得有道理。（無綫myTV SUPER周六早上8時30分直播）
圖庫曼體育會現時排聯賽25位，睇番佢哋成績差原因係勝出率太低，今季17場聯賽僅得2勝，但其實當中有9場和波，輸波只有6場，可以睇得出，只要放膽進攻，隨時有權贏波反彈。佢哋咁難贏波，主W賠率居然熱到只有1.56倍，似乎唔抵博，但睇番今場對手，大家就明白點解主W咁熱。
沙蘭迪兵工廠現時喺阿甲排27位，比圖庫曼體育會仲要低兩位，佢哋17場聯賽輸11場，係阿甲輸波最多球隊，而且作客成績特別差，作客9仗7負成績墊底，包括近期作客5連敗，而且5場敗仗全部半場落後，前線仍然依賴35歲老將路爾斯利爾入波，攻力疲弱，換句話講，沙蘭迪兵工廠作客輸波機會非常高，如果半場失守更難以翻身，因此主勝可以放心捧場。
直播表
周六2:45am 意甲 森多利亞Vs薩斯索羅
Now 638
周六5:00am 世青盃 阿根廷U20Vs新西蘭U20
FIFA+
周六8:30am 阿甲 圖庫曼體育會Vs沙蘭迪兵工廠
無綫myTV Super