港隊主場出擊　李思穎梁嘉儒全能賽穿金掛銅

香港國際場地盃周五（26日）在香港單車館展開。男女子全能賽雙雙報捷，「小女車神」李思穎全面稱霸四個項目，以壓倒性優勢贏下冠軍，梁嘉儒則於記分賽最後一個衝刺圈爆發，後來居上奪得銅牌。

香港相隔兩年再次主辦單車國際賽，吸引15個國家和地區參加。港隊作為東道主，派出逾20個車手寓賽於操，準備下月亞錦賽和杭州亞運，同時爭取巴黎奧運積分。

首日焦點落在全能賽。年初在全國賽封后的「小女車神」李思穎，回到主場狀態不減，在四個項目（捕捉賽、配速賽、淘汰賽和記分賽）均名列第一，以總成績150分，力壓印尼和烏茲別克車手，為港隊摘下首金，東京奧運代表梁寶儀以95分排名第5。

港隊長駐國內訓練和比賽，久違地回到主場，李思穎難掩興奮：「好開心和興奮。一開始捕捉賽個人未醒，有少少危險，但因為是主場，敢搏返上去。」她表示中國和日本強敵未有參加，令賽事強度「差少少」：「當成訓練，了解一下對手，像剛才發現印尼對手進步不少，也有助準備器材。」過往外界聚焦於李慧詩，今次「牛下女車神」不在陣中，「小女車神」成為焦點，她直言有壓力：「心跳很快，要適應在這種狀態下比賽。」

男子全能賽也傳來捷報。梁嘉儒在捕捉賽、配速賽和淘汰賽，分列第3、第2和第7，他在記分賽完成9個衝刺圈後，暫列第5，但把握住最後一個得分雙計的衝刺圈，搶下寶貴的6分，以總成績118分奪銅。