曼城前鋒艾寧夏蘭特今季英超已有36球進帳，打破舒利亞同高爾嘅紀錄，成為英超史上單季最多入波球員，金靴獎成為佢囊中之物。不過，有網民提出呢位挪威國腳嘅神射手獎「含金量」唔及蘇亞雷斯，因為夏蘭特36個英超入波，有7球來自12碼，前利物浦射手蘇亞雷斯2013/14年球季奪得英超神射手獎，31個入球並冇12碼，實力比夏蘭特更強。

艾寧夏蘭特今季英超上陣35場入36球，入球率非常驚人，並已拋離射手榜哈利卡尼8球，表現備受好評，甚至被認為係英超史上最佳射手。不過，就引起爭議，有網民認為講射術，蘇亞雷斯更勝一籌，因為呢位烏拉圭名將2013/14年球季英超入31球，並冇12碼，夏蘭特扣除7球12碼，只有29球進帳，甚至少過2017/18年嘅穆罕默德沙拿，該季英超沙拿入32球只有1球來自12碼。

更加有人話如果當年由蘇亞雷斯擔任利物浦「劊子手」，而非謝拉特，蘇亞雷斯一早就可以打破舒利亞同高爾嘅單季英超入球紀錄。

不過，曼城今季仲有1場聯賽作客賓福特，只要艾寧夏蘭特入番3球非12碼入波，應該可令批評者收聲。