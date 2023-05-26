多蒙特老將「隔空殺敵」　激勵科隆阻拜仁贏波

多蒙特將於周六(27日)晚德甲主場對緬恩斯，贏波就可以捧盃，35歲老將莫迪斯迪發揮「隔空殺敵」作用，事關只要多蒙特奪冠，佢前度球會科隆可以獲得超過10萬歐元(約84萬港元)分紅，變相激勵科隆煞科戰出盡全力令拜仁失分。

根據德國傳媒報道，多蒙特上年夏天向科隆收購莫迪斯迪，合約之中有奪冠分紅條款，多蒙特捧到德甲冠軍，科隆可獲得額外超過10萬歐元收入。多蒙特簽入莫迪斯迪，原本只係為咗暫代當時因為治療癌症缺陣嘅施巴斯坦賀拿，估唔到呢位法國前鋒成為球隊爭標之路關鍵人物，包括上年10月德甲主場對拜仁慕尼黑，踢到補時，莫迪斯迪入波，協助球隊逼和2比2。

來到最後一輪聯賽，莫迪斯迪仲可以發揮額外功能，隔空激勵科隆力阻拜仁贏波，如果多蒙特最終登上王者寶座，莫迪斯迪功不可沒。

曾經去過中超搵食嘅莫迪斯迪，僅同多蒙特簽1年合約，意味將於今夏約滿離隊，相信會把握最後機會做齣好戲，留下美好回憶。