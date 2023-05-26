港會7人足球賽　名人賽上演港超兵內訌

香港足球會Citi七人足球賽周五（26日）正式開戰，並率先舉行名人賽。其中由盧均宜，李康廉等本地球迷較熟悉的面孔組成的禾辛特男童會，首場硬撼有安基斯和盧斯安奴等前港超兵在陣的愉景灣，最終兩隊踢成0比0。

賽事分兩節，每節約7分鐘舉行。禾辛特男童會派出盧均宜，李康廉，金東進等擔正，愉景灣的陣容亦毫不失禮，有安達及安基斯等具備港超經驗的球員上陣。

禾辛特男童會第1節較為主動，積施利及尹東憲的攻門，未能射破對方門將十指關。金東進完第1節前，於奇路有罰球機會，可惜這名前南韓國腳起腳僅柱邊出界。兩隊第2節節奏有所放緩，愉景灣不時製造反擊機會，但都無法造成入球，最後兩隊踢成0比0。

PFA花旗名人隊代表隊緊接其後登場，焦點當屬曾效力布力般流浪及熱刺等球隊的占邦達（Pascal Chimbonda）擔正出擊，與九龍木球會交手。最後兩隊同樣互交白卷，賽後有不少球迷甚至其他隊伍的球員，請求與占邦達合照，場面歡樂。占邦達謂是次為第2次來港出戰7人足球賽，認為球隊首場表現不算理想，有信心之後狀態能有所提升：「好開心見到咁多球迷入場，希望嚟緊兩日會仲多啲人，我哋都會盡力踢場好波畀大家睇。」