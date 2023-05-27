安東尼面臨長抖2個月 或無緣今夏美國之旅

曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯上仗英超對車路士，受傷退下火線，根據英國《太陽報》爆料，呢位23歲巴西國腳觸傷足踝舊患，估計需要養傷2個月，可能無法參與7月底曼聯「美國之旅」季前熱身賽。

安東尼馬菲奧斯上仗踢到24分鐘，被車路士後衞杜利奧查洛巴踢傷，需要用擔架抬離場，賽後紅魔鬼主帥坦哈格已經透露呢位身價達9,000萬鎊(約8.7億港元)嘅天價球星傷勢嚴重，恐怕無緣出戰6月3日晚英足盃決賽對曼城。

最新消息指安東尼馬菲奧斯傷勢比預期嚴重，皆因再次觸傷足踝舊患，呢位翼鋒上年3月底為巴西國家隊出戰世界盃外圍賽對玻利維亞，亦曾整傷足踝，結果休戰咗2個月，估計今次又可能面臨長抖。

曼聯將於7月底前往美國踢多場熱身賽，備戰新一季賽事，如果安東尼馬菲奧斯無法隨隊出征，勢必影響下季季初狀態。安東尼今季表現欠佳，不時遭到球迷批評，加上今次重傷，佢喺曼聯嘅前途唔樂觀。