性感網紅瘋狂騷擾車仔球星　面臨被判入獄

車路士中場美臣蒙特近期新聞多多，除咗傳出曼聯、利物浦等多支球隊有意簽佢之外，亦捲入桃色糾紛，遭到一位名為Orla Sloan嘅性感女網紅騷擾，最終美臣蒙特將對方告上法庭，Orla Sloan已經認罪，面臨牢獄之災。

據悉美臣蒙特喺1次聚會認識Orla Sloa，並發生過性行為，但呢段關係只維持大半年，其後呢位24歲英格蘭國腳決定同女方斷絕來往。不過，Orla Sloa仍然死纏爛打，先後更換20幾個電話號碼，不斷致電同發送訊息畀美臣蒙特，當中曾經話：「你必須道歉，否則將有1位惡魔寶貝纏住你。」令到美臣蒙特非常恐懼，擔心呢位22歲惹火尤物會現身車路士訓練基地，惟有採取法律行動。

Orla Sloan除咗承認騷擾美臣蒙特之外，亦承認曾於2022年6月19日至10月28日跟蹤對方，並曾於2022年9月10日至10月28日期間跟蹤前車路士中場比利基莫亞，以及2022年10月20日至29日期間騷擾車路士後衞芝維爾，法庭將於6月宣布判刑。