羽壇經典再同台　李宗偉兩個字形容心中的林丹

一代羽壇傳奇林丹及李宗偉，闊別3年後周五再度同台，在馬來西亞吉隆坡會展中心舉行的國際羽聯名人堂入駐儀式，正式成為名人堂的傳奇人物，兩位昔日的超級球星惺惺相惜，更揚言繼續推動羽毛球，希望全世界更多人愛上這項運動。

擁有兩屆奧運金牌及五次世界冠軍的林丹被邀請到馬來西亞接受這項榮譽，他表示這是他3年來首次出國，並且以「見見老朋友、見見老對手」的名義到馬國赴會，「入選名人堂是我的榮譽，我感到很自豪，很慶幸我生涯中所取得的一切。」

林丹與多年戰友李宗偉在台上碰面，即來過擊掌握拳，「左林右李」同台亮相再現經典，李宗偉接受榮譽後表示:「很榮幸能夠加入名人堂，我希望這能鼓勵更多年青球員只要他們不斷努力，他們都可以入選名人堂。」在20年的運動生涯，李宗偉贏得69個比賽錦標，包括6奪全英賽冠軍，並高居世界第1長達349周，以及累計三面奧運銀牌。

至於昔日的「林李對決」往往都是球迷最期待，他們在2004至2018年就碰頭40次，林丹表示:「我們一起對戰20年到退役，很少男單能夠做到，而且我們的對決都是在頂尖賽事，因此被認為影響最深刻。」當被問到那一場與李宗偉比拼是最深刻，他很快回答:「每一場都是。」而李宗偉則補充:「過去我們都想贏對方，同時也鼓勵了大家去改善到最好，我一直都想擊敗林丹成為冠軍。」提到「超級丹」給他最深刻印象是什麼，李宗偉答了兩個字:「霸氣！」

過去「林李對決」40次，林丹贏了28次，當中包括兩次奧運決賽，而2016年里約奧運4強，林丹卻不敵這位老對手，可惜李宗偉最終憾負諶龍，始終無緣奧運金牌。二人場內激鬥，場外私交甚篤，二人會見傳媒時還猜包剪揼決定誰先答問題，有傳媒提到當今羽毛球壇男單無法再現「左林右李」般的統治表現，一向酷爆的林丹也說笑：「這很好啊，這樣大家還會記得我們。」2020年，37歲的林丹因傷患問題決定掛拍，而40歲的李宗偉則比他早一年退役，因為患上了鼻咽癌，即使曾一度堅持復出，最終以身體為重，於2019年宣告結束運動生涯。