英冠附決賽　高地盧頓爭最後1張英超入場券

周六(27日)晚喺溫布萊球場爆發英冠附決賽，由高雲地利火併盧頓，爭逐最後一張升上英超入場券。兩支老牌球隊於低組別聯賽沉淪多時，難得有機會衝超掘金，一定會小心翼翼，加上大家比賽初段踢得特別保守，半場和值得捧場。（有線661及601台周六晚11時45分直播）

高地喺2001年降班後一沉不起，2016年更跌到落英乙。好彩1年後有羅賓斯回巢執教，帶領呢支飽受財困嘅老牌球隊走出深淵，今季喺英冠位列第5位，並於英冠附4強淘汰米杜士堡。另邊廂盧頓喺英超成立前一季、即1992年從當時頂級聯賽英甲降班，更一度混迹非職業聯賽。繼上季英冠附4強不敵哈特斯菲爾德後，今季捲土重來，羅拔艾華斯率領球隊取得第3名，並喺英冠附4強反勝新特蘭。

邊隊升班英超，將視乎排名帶來1.35億（約13.1億港元）至2.65億鎊（約25.7億港元）嘅收入增長，絕對係發財好機會，因此呢場決賽雙方難免會小心為上。睇番高地近3仗全開半場和，盧頓近4仗亦有3次半場同對手未分勝負，初段雙方都以穩陣行先，半場和不妨追多鋪。

直播表

周六6:00pm 韓職 FC大邱Vs仁川聯

無綫myTV Super

周六9:00pm 意甲 沙蘭力坦拿Vs烏甸尼斯

Now 643

周六9:00pm 意甲 史柏斯亞Vs拖連奴

Now 639

周六11:45pm 英冠 高雲地利Vs盧頓

有線601、661台

周日凌晨零時 意甲 費倫天拿Vs羅馬

Now 639

周日2:45am 意甲 國際米蘭Vs阿特蘭大

Now 639

周日3:00am 法甲 雷恩Vs摩納哥

Now 714

周日3:00am 法甲 斯特拉斯堡Vs巴黎聖日耳門

Now 638