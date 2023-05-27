早田希娜為日本破6年世乒單打獎牌荒

在南非德班舉行的世乒賽已漸入尾聲，賽前被視為日本爭牌希望的張本智和及伊藤美誠，雙雙在男、女單出局，惟世界女單排名第10的「左撇子」早田希娜，爆冷淘汰世界「三姐」中國的王藝迪，勇闖4強，肯定有牌落袋，為日本隊相隔6年在單打再獲獎牌。

早田希娜過去兩次遇上王藝迪都是輸波收場，而今仗在8強戰她逃過了９個賽點，最終以4比11、11比3、11比9、6比11、11比9、8比11、21比19，經過1小時14分激戰後逆轉成功，爆出今屆女單最大冷門，難怪早田希娜激動落淚。

在不設季軍戰的情況下，早田希娜躋身4強後，肯定可以為日本獲得一面女單獎牌，這也是日本隊自2017年平野美宇後，再度在世乒賽獲得單打獎牌，而連同男單在內，日本隊上一次獲得世乒賽金牌要追溯到1979年的前男單小野誠治。

早田希娜於4強戰將面對中國的孫穎莎，爭逐決賽席位。至於出發前誓言要打敗中國球手的日本「一姐」伊藤美誠，始終難除魔咒，面對老對手中國的陳夢未能抗敵，終以0比4落敗，8強止步，伊藤自東京奧運至今近兩年，面對中國球手都未贏過；而日本「一哥」張本智和日前已收獲了混雙銀牌，但他在男單8強遇上中國的梁靖崑，最終以2比4潰敗，無緣4強，錯失了個人世錦賽首面獎牌的機會，淚灑當場。中國包辦了男單4強席位，肯定袋走金銀銅牌。