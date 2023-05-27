世青盃驚現9比0 16歲小將入波破紀錄

柏斯成為世青盃史上最年輕入波球員。

周六(27日)凌晨世青盃B組出現驚人賽果，厄瓜多爾U20以9比0大勝斐濟U20，取得16強席位，年僅16歲嘅中場柏斯射入1球，成為世青盃史上最年輕入波球員。車路士眼明手快，已經「預訂」呢位天才新星，等佢年滿18歲就會正式簽約。

厄瓜多爾U20首場分組賽不敵美國U20，其後贏斯洛伐克U20，今仗遇上魚腩球隊斐濟U20，立即大開殺戒，開波7分鐘就由柏斯入波打開紀錄。呢位出生於2007年5月4日嘅超新星跟住助攻隊友基寧格建功，迅速領先2球，最終派9隻光蛋畀斐濟U20。

柏斯入波絕非偶然，皆因佢上年已打出名堂，吸引多蒙特、曼聯球探注意，想帶佢去歐洲，但被所屬厄瓜多爾勁旅迪華利獨立隊拒絕，今年獲提升上一隊。

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，柏斯已答應加盟車路士，但要等到年滿18歲先至可以簽約。不過，車路士球星如雲，就算柏斯2年後上「車」，相信都會被外借。