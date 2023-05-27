德甲王者今晚揭盅　多蒙特旺半大再追

周六(27日)晚德甲煞科日王者戰，多蒙特同拜仁慕尼黑將會分途出擊，多蒙特喺榜首領先2分，主場只要擊敗緬恩斯就可以封王，但和波嘅話就要睇拜仁作客對科隆嘅結果，如果拜仁勝出，兩隊同分將先以得失球作計算，拜仁喺得失球暫時領先多蒙特14球，所以邊支球隊封王，真係要鬥到最後。

德甲煞科日多蒙特主場迎戰緬恩斯，上輪戲劇性重登榜首嘅「蜜蜂兵團」決心十足，佢哋今仗只要贏波，就可以相隔11年後再嘗聯賽冠軍滋味，落到場會毫無保留。多蒙特主場氣勢凌人，搶攻踢法經常殺對方措手不及，隨時上半場已開殺戒，1.5球嘅半場大抵玩！（周六晚上9時30分開賽）

多蒙特季尾大爆發，乘住拜仁慕尼黑低潮成功後來居上，依家距離冠軍只差最後一步，喺主場出擊當然唔會有任何鬆懈。多蒙特聯賽主場已獲11連勝氣勢凌人，當中有10仗能夠喺半場領先，多蒙特「黃牆」嘅驚人震懾力，唔係咁多球隊可以頂得住。

「蜜蜂兵團」火力驚人，近5仗主場狂入23球，施巴斯坦賀拿、艾迪耶美、祖利安白蘭特同當耶爾馬倫等攻擊球員輪流發威，對手防不勝防。今仗為盡早鎖定關鍵3分，多蒙特會瘋狂逼搶求早開紀錄，佢哋對上11場聯賽主場，有10仗上半場開2球或以上。

作客嘅緬恩斯爭奪歐洲賽資格失敗，依家大踢風流波，近4場聯賽輸晒士無鬥志，4場比賽合共失13球，當中有6球係喺開波頭30分鐘內被攻入，連盡力抵抗嘅意志都冇埋，今仗面對鬥志驚人嘅多蒙特，上半場隨時已經大敗。

日耳曼班霸喪攻大隆鳳

煞科日另一焦點賽事，連續10季奪冠嘅拜仁慕尼黑，將會作客無欲無求嘅科隆，拜仁今仗除咗必須取勝，仲要寄望多蒙特失分先能夠衞冕，至於科隆近期放開懷抱喪攻，加上雙方近年交手多次上演入球騷，睇好3.5球入球大。（周六晚上9時30分開賽）

科隆排緊第10，今場勝負對佢哋無關痛癢，不過主場謝幕戰點都要向球迷交代，而且佢哋上次主場就曾以5比2大勝哈化柏林，前鋒戴菲沙爾基同中場艾耶斯史基尼各建一功，甚至連中堅侯巴斯都梅開二度，可見佢哋踢得幾開放，今場就算對手係爭標嘅拜仁，相信都唔會有任何顧忌，繼續喪攻。

拜仁上仗1比3意外不敵RB萊比錫，關鍵時刻痛失榜首；今場煞科戰極可能會受到另一場影響，咩事都有可能發生，但拜仁始終係實力較強嘅一方，點都會盡力爭取贏波，再寄望另一場有奇迹出現，但既然雙方近8次聯賽交手6次開4球或以上，3.5球入球大更值博。