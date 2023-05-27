楊倩玉一日兩金　30歲意義是拚最後一次亞運

香港國際場地盃周六（27日）在香港單車館舉行。楊倩玉在個人追逐賽和全能賽封后，成為雙料冠軍。她表示30歲的意義，就是「拚最後一次」，希望站上杭州亞運最高頒獎台。

女子個人追逐賽只有4人參加，楊倩玉偕梁寶儀踩入決賽，以3分49秒855勝出「港隊內鬥」摘金。相隔兩小時，她夥拍李思穎出戰麥迪遜賽，力壓南韓和烏茲別克組合，再添一金。

在遼寧出生的楊倩玉18歲加入港隊，轉眼踏入30歲大關，連續兩日的麥迪遜和追逐賽，讓她有種「腿要爆掉」的感覺：「昨晚麥迪遜腿已經很難受，漲到不行，一會要好好活動一下，不然一定會爆掉。」這種疲累感，今年尤其明顯，一站接一站的國內聯賽、下月亞錦賽還有杭州亞運⋯⋯沒有喘息空間，只能硬着頭皮踩下去：「能拚到哪個點，就拚到哪個點。」

楊倩玉與逄瑤合作多年，曾奪得2018年亞運銀牌，如今改拍年輕8歲的李思穎，是不一樣的感覺：「她每次都說：『你讓我衝刺，別人突圍時，你負責追就好。』她特別有衝勁，彷彿看到幾年前自己的樣子。」師妹快速冒起，但自己狀態一天天下滑。想一起衝擊最高舞台，卻有心無力。「她很想我陪她去巴黎奧運，我也理解奧運對一個年輕運動員的肯定，但我有心無力。今年亞運、明年奧運，到時又會覺得再堅持一年吧，全運又要開始了。這種無限循環讓我很累。」

杭州亞運，大概是楊倩玉最後一個大型運動會：「30歲的意義就是拚最後一次，這肯定是我最後一個亞運。畢竟年紀不小，離家很久了，要陪伴家人多一點。」

男子組方面，梁嘉儒和朱浚瑋在捕捉賽穿金掛銅。捕捉賽鬥15公里、60個圈，不少車手嘗試突圍均未成功，而梁嘉儒大部分時間留守主車群，最後一圈才衝上頭位奪冠，振臂高呼。