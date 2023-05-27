港會7人足球賽　港隊U22僅負白禮頓轉戰碟賽

出戰香港足球會Citi七人足球賽的香港二十二歲以下代表隊，周六（27日）在分組賽取得1勝1和1負戰績，最終位列D組第3，無緣晉級最高級別盃賽，周日（28日）要轉戰碟賽8強。港隊U22主教練司徒文俊就認為賽事有助球員見識到歐洲球員的踢法，並分享到對U23亞洲盃外圍賽抽籤結果的看法。

港隊U22先以0比0逼和昆士柏流浪，第2場憑鄧筵霑攻入全場唯一入球擊敗新加坡木球會。最後一戰面對英超球隊白禮頓，港隊曾獲得具威脅埋門攻勢，惟未能轉化成入球，5分鐘，白禮頓球員勁射中楣彈出，回防的劉君正收掣不及撞入自家大門，最終港隊以1球僅負，被昆士柏流浪壓過屈居D組第3，無緣晉級最高級別盃賽，周日（28日）要轉戰碟賽8強。

門將雲天樂面對白禮頓一戰表現搶鏡，對有份出戰今次7人賽感到十分興奮：「有機會喺主場着港隊戰衣，對住英超球隊，有得參與非常開心。」他認為球隊與白禮頓差距並不大：「對手水平係好高，失球都好唔好彩，但我哋上半場都製造咗唔少機會，喺14分鐘嘅7人賽中，我哋唔會比白禮頓輸好多。」

主教練司徒文俊就對球隊整體表現感滿意，並認為出戰7人賽，有助一班港隊U22球員擴闊視野：「今次球隊係攞到啲控制權，唔係畀對手㩒住嚟踢，我覺得球隊係做得好好，佢哋需要理解到外國U18球員體能同技戰術水平係咩一回事，都算係一次見識。」U23亞洲盃外圍賽早前公布抽籤結果，港隊將與烏茲別克、伊朗及阿富汗爭奪出線資格，將會帶隊出戰的司徒文俊形容挑戰艱鉅：「烏茲別克同伊朗都好強，阿富汗雖然技戰術唔算太好，但佢哋體能對抗能力都好好，對住西亞對手係難踢嘅，但我哋都照樣要做到我哋嘅部署。」