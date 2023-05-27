多蒙特自爆　拜仁神奇逆轉締11連霸

周六(27日)晚德甲煞科，冠軍之爭峰迴路轉，只要贏波即封王嘅多蒙特，上半場落後兩球下，最終賽和2比2，拜仁慕尼黑作客科隆一度被追和下，憑穆斯亞拿絕殺贏2比1，全取3分後與多蒙特同分，以得失球力壓對手後上封王，締造德甲11連霸。

賽前多蒙特領先拜仁2分，今場贏波即可奪冠，不過可能球員太緊張表現失常，開賽15分鐘即失守，緬恩斯角球攻勢，奧臣前柱頭槌頂成1比0。

落後1球嘅多蒙特曾有12碼機會，但施巴斯坦賀拿竟然宴客，未能扳平之餘，24分鐘再輸多粒，安尼斯禾把握機會近門頂成2比0完半場。另邊廂，拜仁半場憑京士利高文開賽8分鐘入波，半場領先1比0。

下半場初段多蒙特未見起色，反而緬恩斯有唔少反擊機會，其中安尼斯禾近射中柱，相當接近，戰至69分鐘，多蒙特一輪急攻下，由拉菲爾古里路追成1比2。

81分鐘局勢大變，科隆獲判12碼，盧比錫操刀建功追和拜仁1比1，但去到89分鐘，穆斯亞拿入波絕殺科隆，協助拜仁贏2比1，雖然多蒙特補時階段由歷卡斯蘇尼追和2比2，但為時已晚，最終拜仁戲劇性逆轉多蒙特捧盃。