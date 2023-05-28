盧頓殺上英超　10年4次升班寫足球童話

下季英超最後一支升班球隊誕生！盧頓喺升班附加賽決賽，同高雲地利激戰120分鐘踢成1比1，最終互射12碼去到突然死亡先贏6比5，拎到上季英超最後一張入場券。盧頓13/14球季仲踢緊地區聯賽，但最近10年坐火箭直衝英超，中場魯鐸克更成為英格蘭史上首個跟同一球會連升4級球員，堪稱係足壇童話！

上季喺升班附加賽4強飲恨嘅盧頓，今場形勢佔上風，不過12分鐘就有隊長洛克爾喺冇任何碰撞下暈倒，要即時送入醫院治理。盧頓23分鐘憑佐敦奇勒入波領先，高雲地利下半場加強進攻，66分鐘喺一次快速反擊由古斯達禾咸馬追平。比賽最終要射12碼決勝，盧頓6次射門全中，高雲地利就有達保喺第6輪宴客，盧頓得以戲劇性升班。

盧頓喺08/09球季曾因財政問題被扣30分，要跌落地區聯賽比賽，不過佢哋好快振作，2014年以101分奪冠升上英乙，2018年再升班英甲，1年之後再衝上英冠，經過上季附加賽出局後，今年終於實現升上英超美夢，盧頓對上一次喺英格蘭頂級聯賽角逐，已經數到英超成立前嘅1992年。

29歲中場魯鐸克全程見證呢段盧頓童話，佢喺10年前加盟盧頓，正正經歷晒10年內4次升班，由地區聯賽殺上英超嘅旅程，成為英格蘭球壇史上第1人，呢位剛果民主共和國球星賽後講笑話：「我已經完成晒所有足球使命，我諗可以退休啦！呢段旅程有高山低谷，但我一直相信自己，我已經係英超球員啦！」

至於喺上半場暈倒入院嘅隊長洛克爾，去到醫院檢查後發現冇大礙，佢爸爸賽後更喺社交網貼相，見洛克爾喺醫院病床上睇直播慶祝，球場上一眾戰友慶祝嗰陣，亦高舉洛克爾件4號波衫以示支持，埸面感人。