盧頓緊急重建平民球場　領隊：可以簽尼馬？

盧頓童話式拎到英超參賽資格，今次升班確保球會得到1.8億鎊(約17.42億港元)收入，不過盧頓今個夏天有唔少工作要做，除咗買人增強實力之外，更要喺12個星期內重建佢哋個超過100年歷史嘅殘舊主場，令佢符合英超嘅標準。

盧頓嘅凱尼沃斯路球場喺1905年興建，容量係全超最少嘅10,356人，球場正門入口只係2道藍色鐵門，入場前仲要先穿過附近民居嘅後巷。據英國《每日郵報》消息，盧頓將斥資1,000萬鎊(約9,680萬港元)進行部份重建，包括增設媒體中心、資料分析室、廁所、飯堂等等，泛光燈、座位等設備亦會更換，而且會趕喺休季嘅12個星期內完成。

盧頓本身陣容都非常平民，財力所限難以吸引明星球員，美國國腳門將艾芬賀華夫等主力都係借用加盟，不過今次升上英超後，或者有機會簽到明星球員，領隊羅拔艾華斯賽後更講笑：「聽聞尼馬可以簽到？」不過消息指盧頓正計劃興建一個全新球場，希望喺2026年啟用，今次升班收入會有一大部份用作球場資金。