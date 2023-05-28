拿達路1傳1射　國米贏波穩奪歐聯資格

周日(28日)凌晨意甲，國際米蘭主場以3比2擊敗阿特蘭大，提早1輪穩佔前4位，奪得下屆歐聯參賽資格。國米前鋒拿達路馬天尼斯繼上仗意大利盃決賽梅開二度之後，今仗聯賽又貢獻1助攻及1入波，狀態弗到爆，國米下月歐聯決賽對曼城，拿達路馬天尼斯隨時成為主角。

開波1分鐘，拿達路馬天尼斯就送出美妙直傳，造就盧卡古單刀射入打開紀錄，轉個頭尼高路巴列拿射成2比0，當時只係開賽3分鐘。雖然阿特蘭大靠柏沙歷入波追番1球，但換邊後拿達路馬天尼斯為國米射成3比1，即使阿特蘭大補時追至2比3，但為時已晚。

國際米蘭各項賽事近11場贏10場，走勢銳不可當，特別係拿達路馬天尼斯腳風非常順，近5次上陣入5球，呢位25歲阿根廷國腳今季意甲已經有21球進帳，追平個人單季聯賽最多入球紀錄，只要下仗對拖連奴再建功，就可以創新里程碑，至於盧卡古近7次披甲亦入5球。

國際米蘭將於6月11日凌晨歐聯決賽對曼城，雖然「藍黑兵團」備受睇淡，但2位射手大勇，隨時有機會製造「爆冷」賽果。