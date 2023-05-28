港會7人足球賽　和富大埔再挫英超隊入4強

香港足球會Citi七人足球賽周日（28日）進行最後1個比賽日，其中出戰最高級別盃賽的港超聯球隊和富大埔，就於8強擊敗2屆冠軍李斯特城，與擊敗昆士柏流浪的傑志，攜手殺入4強。至於香港二十二歲以下代表隊就擊敗澳科鄒北記，晉身最高級別碟賽4強，將與格拉斯哥流浪爭入決賽。

曾兩奪最高級別盃賽冠軍的李斯特城，今次以年輕球員為骨幹，其中22歲的布倫特（Lewis Brunt）等部分球員，都有過英超出場經驗，至於大埔繼續有雷仙奴及加比爾兩位外援壓陣。李城開局形勢明顯佔優，7分鐘賓納禁區內轉身抽射，被謝家榮接實，2分鐘後，賓納再有埋門機會，但又被出迎夠快的謝家榮沒收。大埔的穩守突擊戰術，在下半場收到成效，換邊後3分鐘，馮冠鳴右路傳中，雷仙奴禁區內一控一射破網，攻入全場唯一入球，兼幫助大埔以1比0擊敗李城。

繼分組賽擊敗阿士東維拉之後，大埔今次再於7人賽擊敗英超代表，交出助攻的馮冠鳴就認為大埔贏在拚勁：「李城力量速度好明顯係比阿士東維拉，好敢於埋身肉搏，呢樣嘢華人球員可能比較輸蝕，但我哋冇嘢好輸，今日踢出平時聯賽嘅穩守突擊，係戰術成功。」賽後兩軍球員一度發生口角，對此今場助攻助守的馮冠鳴解釋：「場上嘅衝突係場上完，落到場大家成王敗寇，都係要尊重。」馮冠鳴認為能夠打入4強，已達成賽前目標，希望大埔進一步向決賽邁進。

傑志就繼續高歌猛進，憑鄭展龍完半場前的入球，以及基爾頓接應陳俊樂傳送射入，以2比0擊敗昆士柏流浪，最高級別盃賽4強將面對阿士東維拉。最高級別碟賽方面，港隊U22於8強面對派青年軍球員出戰的澳科鄒北記，未有遇到太大考驗。開賽2分鐘，何家智接應鄧筵霑傳中頭槌頂入，為球隊先拔頭籌。完半場前，何家智把握對方後場傳球失誤，推過澳科鄒北記門將射入空門，為港隊U22鎖定2比0勝局。