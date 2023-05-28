C朗連續2季冇盃捧　慘遭無情恥笑

周日(28日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，有C朗助陣嘅艾納斯作客僅逼和伊蒂法克1比1，被榜首伊蒂哈德拉開至5分距離，由於只剩下1輪聯賽，艾納斯篤定成為亞軍，意味C朗連續2季冇盃捧。賽後網民瘋狂恥笑C朗係失敗者，艾納斯出2億歐元(約16.8億港元)年薪畀佢，等於倒錢落海。

艾納斯上半尾段失守，雖然換邊之後由路爾斯古斯達禾入波扳平，但始終未能反超前，C朗更於84分鐘被換走，注定冇得再扮演救世主。反觀，伊蒂哈德大勝艾菲哈3比0，提早奪得冠軍。

艾納斯失冠之後C朗職業生涯第4次遭遇單季冇盃捧嘅尷尬局面，另外3次分別係2004/05年、2009/10年及上季，亦係佢連續2季四大皆空。

由於宿敵美斯同日協助巴黎聖日耳門(PSG)奪得法甲冠軍，網民趁機抽水恥笑C朗，有人話：「C朗完全係失敗者，佢加盟艾納斯之後，球隊連榜首都冇埋。」其他人附和：「佢之前令祖雲達斯、曼聯變得更差，依家艾納斯亦不能幸免。」

另有評論指美斯喺法甲入波幫助PSG奪冠，但C朗卻連沙特聯賽都踢唔掂，邊個係史上最佳球員，已經一目了然，亦有人直接了當指艾納斯以2億歐元年薪簽入C朗，根本就浪費金錢。