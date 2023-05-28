馬高列奧斯終極悲情　泰錫：痛心疾首！

德甲煞科日出現戲劇性結局，多蒙特喺最後幾分鐘被拜仁慕尼黑超前，失落冠軍寶座，馬高列奧斯同一眾隊友完場後情緒崩潰，攤喺草地上痛哭。馬高列奧斯被視為德甲其中一位天才球星，但足球生涯一直坎坷，今次係佢第7次德甲亞軍，仍未染指過冠軍寶座，繼續做悲情主角。

多蒙特距離11年來首個德甲冠軍只差幾分鐘，完場後一眾球員倒地痛哭，其實馬高列奧斯嘅淚水最令球迷心痛，呢位33歲忠臣喺2012年加盟多蒙特，過去11季都冇辦法打破拜仁壟斷，其中7季做德甲亞軍；2013年歐聯決賽又係輸畀拜仁做「阿二」；國家隊方面，佢2014年喺世盃缺賽周前因傷落選，結果德國勇奪冠軍，4年後佢終於有份參賽，德國就分組賽出局，絕對係「地獄黑仔王」。

多蒙特教練泰錫完場後亦流下男兒淚，佢之後受訪表示：「當你喺更衣室見到每個球員都攤喺地上，靈魂空虛，我覺得好痛心、好唔公平。多蒙特距離冠軍只係90分鐘、只係差1個入球...聽日又係新一日，日子依然要過，我哋會用之後34場聯賽去實現德甲冠軍夢想。」