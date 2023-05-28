祖記A米爭最後1張歐聯入場券
2023年05月28日 14:01
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祖雲達斯與AC米蘭展開生死戰。(Getty Images)
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意甲4張下屆歐聯入場券，已經有3張名花有主，分別落入拿玻里、國際米蘭，拉素手上，周一(29日)凌晨將上演大戰，祖雲達斯主場對AC米蘭，祖記因為造假帳被扣10分，餘下2場聯賽必須全勝，先至有望打入前4位，奪取下屆歐聯入場券，今仗不容有失，應會盡最後努力爭勝。
至於排第4位嘅AC米蘭今仗和波就夠分穩佔前4位，預料會採取保守戰術，睇番雙方近3次對賽總入球全開2球或以下，加上AC米蘭各項賽事近5場作客亦全開細，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(Now 638周一凌晨2時45分直播)
直播表
周日3:30pm 韓職 FC首爾VsFC江原
無綫myTV Super
周日8:30pm 荷甲 飛燕諾Vs維迪斯
無綫myTV Super
周日8:30pm 荷甲 阿爾克馬爾Vs燕豪芬
無綫myTV Super
周日8:30pm 英乙 卡素爾Vs史托港
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周日9:30pm 德乙 雷根斯堡Vs海登咸
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周日9:30pm 德乙 辛特侯遜Vs漢堡
OnTV東網
周日11:30pm 英超 車路士Vs紐卡素
Now 633
周日11:30pm 英超 曼聯Vs富咸
Now 624
周日11:30pm 英超 阿仙奴Vs狼隊
Now 627
周日11:30pm 英超 愛華頓Vs般尼茅夫
Now 621、611
周日11:30pm 英超 賓福特Vs曼城
Now 626
周日11:30pm 英超 列斯聯Vs熱刺
Now 622
周日11:30pm 英超 李斯特城Vs韋斯咸
Now 623
周日11:30pm 英超 修咸頓Vs利物浦
Now 625
周一2:45am 意甲 祖雲達斯VsAC米蘭
Now 638