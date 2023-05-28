祖記A米爭最後1張歐聯入場券

意甲4張下屆歐聯入場券，已經有3張名花有主，分別落入拿玻里、國際米蘭，拉素手上，周一(29日)凌晨將上演大戰，祖雲達斯主場對AC米蘭，祖記因為造假帳被扣10分，餘下2場聯賽必須全勝，先至有望打入前4位，奪取下屆歐聯入場券，今仗不容有失，應會盡最後努力爭勝。

至於排第4位嘅AC米蘭今仗和波就夠分穩佔前4位，預料會採取保守戰術，睇番雙方近3次對賽總入球全開2球或以下，加上AC米蘭各項賽事近5場作客亦全開細，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(Now 638周一凌晨2時45分直播)

直播表

周日3:30pm 韓職 FC首爾VsFC江原

無綫myTV Super

周日8:30pm 荷甲 飛燕諾Vs維迪斯

無綫myTV Super

周日8:30pm 荷甲 阿爾克馬爾Vs燕豪芬

無綫myTV Super

周日8:30pm 英乙 卡素爾Vs史托港

有線601、661台

周日9:30pm 德乙 雷根斯堡Vs海登咸

OnTV東網

周日9:30pm 德乙 辛特侯遜Vs漢堡

OnTV東網

周日11:30pm 英超 車路士Vs紐卡素

Now 633

周日11:30pm 英超 曼聯Vs富咸

Now 624

周日11:30pm 英超 阿仙奴Vs狼隊

Now 627

周日11:30pm 英超 愛華頓Vs般尼茅夫

Now 621、611

周日11:30pm 英超 賓福特Vs曼城

Now 626

周日11:30pm 英超 列斯聯Vs熱刺

Now 622

周日11:30pm 英超 李斯特城Vs韋斯咸

Now 623

周日11:30pm 英超 修咸頓Vs利物浦

Now 625

周一2:45am 意甲 祖雲達斯VsAC米蘭

Now 638