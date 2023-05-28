比堤：愛華頓為保英超席位誓拆「茅」

愛華頓的命運掌握在自己的手裡，他們只要擊敗般尼茅夫，便可保住來季英超參賽席位。

對於一支正在為護級而戰的球隊來說，主場出擊面對一支沒有甚麼戰意的球隊，絕對是一個最理想的情景，但拖肥最近於主場葛迪遜公園連輸3場，所以我肯定球員們正飽受著巨大壓力。

然而，其領隊戴治也曾經歷過這種情況，我肯定他會用盡所有方法，去令一眾球員冷靜下來，並給予他們信心。他將會確保球隊在比賽時具有良好的組織性，每位球員都會為大家拚搏，他將會要求球員展示出作客面對李斯特城、白禮頓及狼隊時的打不死精神。

卡維特利雲的健康狀況令人憂慮，所以如果他未能上陣的話，杜韋麥尼爾及伊禾比將要在前線攻擊層面上作出貢獻，而我預期一對中堅亦能夠在死球攻勢時產生威脅。

般尼茅夫方面，他們能夠好好放鬆及享受今場賽事。但值得一提是，他們陣中其中一位主力前鋒蘇蘭基曾經效力利物浦，所以今仗面對前同市死敵球會，將會推動他爭取入球，力爭成為新聞人物。

菲臘比寧是另一位能夠為愛華頓帶來威脅的球員，不過，我認為主隊將會控制戰局，門將比克福特定要交出最好表現，令客軍難以攻破他的十指關才可。

般尼茅夫自從成功護級後已連輸3仗，而歷史上每當愛華頓需要一場主場勝仗的時候，他們往往都能夠做得到。正因如此，我認為今仗拖肥主場出擊將可獲勝，並成功護級！