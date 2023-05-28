阿辛斯奧拒絕續約　三大豪門搶人

皇家馬德里喺周日(28日)凌晨西甲，憑洛迪高高斯梅開二度，作客以2比1反勝西維爾，但呢支「銀河艦隊」傳出不利消息，曾經協助球隊奪得16項冠軍嘅翼鋒馬高阿辛斯奧拒絕續約，意味將於今夏自由身離隊，巴黎聖日耳門、AC米蘭、祖雲達斯都有意簽入呢位27歲西班牙國腳。

根據《馬卡報》、《阿斯報》等西班牙傳媒爆料，皇馬同馬高阿辛斯奧嘅續約談判已經破裂，會方多次開出加薪續約條件都被佢拒絕，皆因仍然未能達到阿辛斯奧要求嘅600萬歐元(約5,000萬港元)年薪。據悉馬高阿辛斯奧已通知隊友，佢將於今夏離隊，教練安察洛堤亦感到失望。

馬高阿辛斯奧2014年由馬略卡加盟皇馬，至今協助球隊奪得16項冠軍，佢今季上陣50場入12球，追平個人單季最多入波紀錄。呢位「左腳仔」除咗不滿皇馬未能開出符合佢要求嘅新約之外，亦考慮到自己並非正選，早有離隊打算。

馬高阿辛斯奧因傷缺陣上仗對西維爾，會否踢下仗西甲煞科戰對畢爾包，實屬疑問。