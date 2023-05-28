港會7人足球賽　港隊U22碟賽4強止步

出戰香港足球會Citi七人足球賽的香港二十二歲以下代表隊，周日（28日）於4強不敵格拉斯哥流浪，於最高級別碟賽4強止步。主教練司徒文俊表示喜見球隊在今次賽事有出色表現，至於賽事中發揮搶鏡的何家智，則希望藉今次賽事，向教練團展示實力，力爭在接下來的亞運及U23亞洲盃外圍賽中，打入決選名單。

今場遇上格拉斯哥流浪，港隊U22繼續有戴上隊長臂章的林樂賢擔正，雲天樂把守最後大關。格流開局較為主動，3分鐘一次埋門機會，林樂賢白界前將皮球解圍，成功護空門，雙方半場互無紀錄。換邊後，港隊U22嘗試搶攻，何家智落底傳中，李樂謙的射門被格流門將布迪紐卡斯撲出底線。11分鐘，後備入替的格流前鋒史提芬斯接應隊友回後，禁區內攻入奠勝1球，最終幫助球隊以1比0擊敗港隊U22。

是日賽事表現突出的港隊U22前鋒何家智，於8強面對澳科鄒北記一戰梅開二度，他視今次出戰7人賽為1次試煉，希望日後繼續在代表隊名單中搶得一席：「表現都係差少少，可以再做好啲，我嘅目標都係想幫代表隊踢U23亞洲盃外圍賽，今次賽事娛樂性居多，係當畀自己1次試煉。」

主教練司徒文俊就對球隊在今次賽事的整體表現收貨，並不忘讚揚球員比賽中敢於嘗試：「見到好多正面嘅嘢，班仔面對速度力量更強嘅對手，係夠膽去嘗試，球隊遲啲去踢高水平賽事，想要進步就要敢於去試。」司徒文俊透露港隊U22完成今次賽事後會休息兩日，其後會繼續操練，備戰亞運及U23亞洲盃外圍賽。